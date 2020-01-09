Нью-Йорк, США, , 10:39 — REGNUM Американская компания Netflix опубликовала официальную хронологию событий из недавнего сериала «Ведьмак». Об этом 8 января сообщил портал IGN.

https://twitter.com/NXOnNetflix/status/1214620806933700608

События сериала разворачиваются на протяжении 53 лет. Сюжетная линия начинается с поступления Йеннифер в магическую академию Аретуза и заканчивается встречей Геральта и Цири.

Напомним, сериал «Ведьмак» вышел на Netflix 20 декабря 2019 года. В первом сезоне зрители наблюдали за сюжетными линиями трёх героев (Геральта, Йеннифер и Цири), которые разворачивались в разных временных промежутках.

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