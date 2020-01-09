Москва, , 10:32 — REGNUM Новинки, которые вы увидите на этой неделе:

«Дело Ричарда Джуэлла» (18+)

Новый фильм ветерана Голливуда Клинта Иствуда основан на реальных событиях. Во время Олимпийских Игр 1996 года в Атланте скромный охранник по имени Ричард Джуэлл обнаружил взрывное устройство, предупредил о нем людей, собравшихся на концерт, и тем самым помог избежать огромных жертв. Его чествовали как героя, но очень скоро все изменилось — Джуэлл превратился в главного подозреваемого. Это была всего лишь одна из рабочих версий ФБР, о которой узнала и раструбила нечистоплотная пресса. Началась жестокая травля невиновного человека…

Любопытно, что газета Atlanta Journal Constitution, где работала журналистка Кэти Скраггс, начавшая клеветническую травлю Джуэлла, обвинила в клевете Клинта Иствуда, сценариста Билли Рэя и компанию Warner Bros за сцену, где журналистка добывает роковую информацию через постель. Представители кинокомпании назвали ситуацию иронической.

«Девушка в лабиринте» (16+)

Юная Саманта Андретти была похищена среди бела дня. Через 15 лет ее нашли на болоте, измученную, со сломанной ногой и почти утраченной памятью. Психолог доктор Грин пытается помочь девушке вспомнить, что с ней случилось. То, что представляет научный интерес для психолога, для старого детектива Бруно Генко является делом чести — ведь это, скорее всего, его последнее расследование. Он во что бы то ни стало должен найти похитителя — человека в зловещей маске кролика, когда-то ввергнувшего Саманту в лабиринт страданий и ужаса…

В ролях доктора Грина и Бруно Генко — Дастин Хоффман и Тони Сервилло. Детективный триллер снял итальянский режиссер Донато Карризи.

«Изгоняющий дьявола: Абаддон» (18+)

Джоэл в отчаянии и ужасе — он недавно овдовел, все, что у его осталось — маленький сын Мэйсон, который жалуется, что видит повсюду демонов. Отец считает, что это всего лишь детские страхи, но вскоре убеждается в обратном. Священники утверждают, что на семье Джоэла лежит ужасное проклятие демона разрушения Абаддона и им с сыном поможет только экзорцизм. Но Джоэл не верит священникам и пытается победить зло своими руками…

Мистический «ужастик» снял режиссер Пирри Реджинальд Тео. Фильм называется в оригинале «Согласие» (The Assent) и никак не связан с классическим хоррором 1973 года.

«Горячие мамочки» (18+)

Скучной зимой так приятно окунуться в жаркую атмосферу пляжного отдыха… и курортных романов! Три подруги не первой молодости, героини комедии французского режиссера Аксель Лафон, приезжают на Лазурный берег по делу, но разве можно упустить шанс еще и оттянуться как следует? Во время пляжных развлечений подружки встречают троих ладных ребят, годящихся им в сыновья. Но разница в возрасте не помеха, если сердца готовы вспыхнуть…

«Камуфляж и шпионаж»

Каждый супершпион знает, что хорошая маскировка — половина успеха. Блестящему Лэнсу Стерлингу предстоит суперважное дело по нейтрализации суперзлодея, для чего ему необходимо на время скрыть свой суперблеск под неприметным камуфляжем. И тут на помощь Лэнсу приходит юный гений Уолтер Беккет, у которого есть кое-что в запасе. Случайно выпив экспериментальное средство, Лэнс превращается… в голубя! Воистину, лучшей маскировки не придумать, ведь на голубей никто не обращает внимания и не принимает их всерьез. Теперь у Стерлинга есть крылья, но нет рук, которые могли бы нокаутировать плохого парня или вскрыть секретный замок, да и с габаритами как-то не очень. А потому правило работать в одиночку поневоле придется нарушить…

Шпионский мультфильм сняли американские режиссеры Ник Бруно и Трой Кевон.