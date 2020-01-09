Сеул, , 10:02 — REGNUM Южнокорейская музыкальная группа SuperM вновь вошла в топ чарта Billboard 200. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей еженедельного американского журнала.

По их словам, новость о том, что альбом группы занял 183-е место в списке, была опубликована 7 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года первый мини-альбом группы SuperM занял первую строчку чарта Billboard 200.

Отметим, что в ноябре прошлого года южнокорейский бойз-бенд впервые выступил в Нью-Йорке. С 30 января группа планирует совершить тур по Северной Америке, а в феврале текущего года — выступить на известных площадках Южной Америки и Европы, включая Мехико, Париж и Лондон.