Уфа, , 08:56 — REGNUM Скрипач Иван Почекин выступит в Уфе с Национальным симфоническим оркестром Башкирии. Об этом 9 января сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, концерт, посвященный музыкальным страницам великого русского композитора П. И. Чайковского, состоится 15 января в ГКЗ «Башкортостан». Начало концерта в 19:00 часов.

Партию скрипки в концерте для скрипки с оркестром ре мажор П. И. Чайковского, который прозвучит в первом отделении программы, исполнит российский скрипач Иван Почекин.

Во втором отделении Национальный симфонический оркестр Башкирии исполнит Симфонию № 2 («Малороссийская») П. И. Чайковского, которая является шедевром русской классики.

Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках реализации программы министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».

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