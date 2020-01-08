Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Церемония вручения премии «Оскар», которая состоится 9 февраля в США, второй год подряд пройдет без ведущего. Об этом сообщила Американская киноакадемия в своей Twitter.

https://twitter.com/TheAcademy/status/1214986452804653056

Мероприятие пройдет в театре Dolby Theatre Лос-Анджелеса. Трансляцию церемонии вручения премии будет вести телеканал ABC. Отмечается, что она будет показана более чем в 225 странах мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году церемония вручения кинопремии также проходила без ведущего.

Премия «Оскар» считается одной из ключевых в киноискусстве как в США, так и во всем мире. Фильмы и актеры, отмеченные данной наградой, получают значительный импульс в своей карьере.