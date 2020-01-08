Лондон, , 19:34 — REGNUM Культовый британский музыкант, патриарх хэви-метала, семидесятиоднолетний Оззи Осборн выложил в сеть свой новый клип «Straight to Hell». Сюжет об уличных беспорядках, о столкновении неких одетых в темное демонстрантов с полицией, за сутки набрал более миллиона просмотров.

Как сообщает портал Intermedia, сам знаменитый рок-исполнитель в черном капюшоне и с тростью в руках спокойно наблюдает за происходящим из окна машины или со скамейки в эпицентре событий.

Пояснений о том, к чему конкретно призывают протестующие, или как понимает этот вызов силам правопорядка сам Оззи Осборн, пока не последовало.