Кострома, , 14:15 — REGNUM В Костроме несколько дней работают живописцы — любители из регионов Центрального Федерального округа на Рождественском пленэре, — сообщает ТРК «Кострома».

Шестой по счету пленэр ведёт костромской художник — живописец, заслуженный художник РФ Ирина Рыбакова. Костромскую и Ивановскую области она считает уникальными для пейзажистов. Здесь творили Ладыженский, Левитан, Кустодиев, Сорокин.

Следующий пленэр, уже для профессионалов, под названием «Грачи прилетели», состоится в мае. На него обещают приехать живописцы из США и Китая.