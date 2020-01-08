Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Концептуальные изображения, дающие представление о визуальном оформлении второй части фильма «Аватар», опубликованы 7 января на официальной странице проекта в социальной сети Twitter.

«В продолжении «Аватара» вы не просто вернётесь на Пандору, но узнаете новые части этого мира», — отмечается в сообщении.

Пользователи социальной сети заметили, что на одном из представленных изображений присутствуют морские животные, которые не были показаны в первой части фильма.

Напомним, научно-фантастический фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» вышел в 2009 году. Фильм победил в трёх категориях премии «Оскар», а также стал одним из самых успешных в прокате.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года стало известно о переносе премьеры фильма «Аватар 2» на декабрь 2021 года.

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