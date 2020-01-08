Обнинск, Калужская область, , 14:47 — REGNUM Около 500 исполнителей из городов и районов Калужской области 8 января принимают участие в XXII фестиваль народного творчества «Рождественская звезда», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Калужской области открылся фестиваль «Рождественская звезда» Admoblkaluga.ru

По информации организаторов, в фестивале «Рождественская звезда» 2020 года принимают участие творческие детские и молодёжные коллективы, воспитанники воскресных школ, а также семейные ансамбли и солисты различных жанров и направлений. Они выступают в номинациях: «Музыкальная», «Театральная», «Хореографическая», «Слово», «Художественная» и «Народные промыслы». Первая часть фестиваля — театрализованное представление «Звезды Рождественской сиянье» — проходит во Дворце культуры Обнинска. Вторая часть, вечерний концерт «Продлись, очарованье Рождества!» состоится в обнинском Доме культуры Физико-энергетического института, а третья, театрализованное представление «Рождественское чудо», проходит на сцене Думиничского районного Доме культуры. Посещение всех мероприятий — бесплатное.

Организаторами фестиваля «Рождественская звезда» выступили: Калужская епархия, министерство культуры Калужской области, администрация города Обнинска, отдел культуры администрации Думиничского района, и калужский Дом народного творчества и кино «Центральный».

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