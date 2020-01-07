Майкоп, , 12:00 — REGNUM В центральном парке культуры и отдыха Майкопа торжественно открыт мини-монумент «Золушкина туфелька». Городские власти, таким образом, отдают дань уважения замечательному советскому драматургу Евгению Шварцу, который провел в Майкопе детство и юность.

Напомним, что Шварцу принадлежит сценарий культового фильма 1947 года «Золушка». Арт-объект представляет собой ступеньки лестницы, на которой «потерялась» туфелька, выполненная из метала. Как отмечается в сообщении ТАСС, автором стал мастер из города Белореченска Краснодарского края. С одной стороны постамента располагается цитата из пьесы: «Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым», с другой стороны — посвящение автору: «Евгению Шварцу, сказочнику и сценаристу».