Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Самым кассовым мультипликационным фильмом в истории стал мультфильм «Холодное сердце — 2». Об этом сообщает портал Boxofficemojo.

На данный момент мультфильм «холодное сердце — 2», который был создан на киностудии Walt Disney, собрал в прокате $1,325 млрд. В прокат этот мультфильм был выпущен в ноябре 2019 года.

Примечательно, что предыдущий рекорд прокатных сборов принадлежал первой части «Холодного сердца», которая вышла в 2013 году. Тот мультфильм заработал $1,281 млрд.