Одесса, Украина, , 06:59 — REGNUM По случаю отмечаемого сегодня, 7 января, Рождества Христова, митрополит Агафангел (Пашковский) написал обращение на своей странице Facebook. В нём, в частности сказано:

«Рождество Христово — день, когда наш временный, переменчивый и грешный мир изменился, поскольку к нему приблизился другой, вечный и праведный мир — Небесное Царство — утраченный нашими прародителями Рай. Рай описан в Священном Писании как прекрасный сад, в котором всё слилось в удивительной гармонии — красота, воспринимаемая глазами, дополняется совершенной гармонией звуков, тонким благоуханием, покоем и умиротворяющей, согревающей сердце прохладой.

В Раю пребывают многообразные и дивные Ангельские силы — от светлых Ангелов до могущественных Архангелов, многооких Херувимов и огненных сияющих Серафимов, бесплотных и непостижимых Престолов и Господств, Сил, Начал и Властей — мир света и добра, в котором Бог везде и во всём. Рай — это остановившееся навсегда прекрасное мгновение, которое не нуждается в движении, изменении и усовершенствовании, в котором нет времени, поскольку оно утратило своё значение и смысл — прошлое и будущее излишни, когда настоящее совершенно.

Этот Рай сегодня вплотную приблизился к нам, поскольку Господь наш Иисус Христос — и есть Небесное Царство. Все удивительные красо́ты Небесного Сада, описанные в Священном Писании и Предании, по мудрому указанию Святых отцов — есть описание неизреченной благодати, изливающейся от блаженного созерцания Христа. Христос Родился — на земле явился Рай, приблизилось к нам Небесное Царство! Христос Воплотился — славим Его!».

Напомним, митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский. Его имя внесено в информационный биографический справочник «Украина: 10 лет независимости. 500 влиятельных личностей».

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