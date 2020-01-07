Чита, , 06:42 — REGNUM На торжественных литургиях в канун Рождества присутствовали тысячи жителей Забайкалья. Люди по традиции приходили в храмы семьями. В том числе, с супругой Валентиной пришел встретить праздник и губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сообщает губернаторская пресс-служба.

В Казанском кафедральном соборе в Чите Правительство Забайкальского края

В Казанском кафедральном соборе в Чите. Рождественское богослужение Правительство Забайкальского края

Глава региона побывал в Казанском кафедральном соборе в Чите, где службу провел митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий и пожелал всем забайкальцам «жить в мире, не терять надежду и веру в добро».

Рождественская служба. Чита Правительство Забайкальского края

«Пусть вас ждут новые свершения. Будьте здоровы, благополучны и счастливы! С праздником! С Рождеством Христовым!», — сказал губернатор.