Пермь, , 18:09 — REGNUM Экспозиция «Широка страна моя родная» является четвертом по счету совместным проектом пермской художественной галереи с свердловским филиалом ОАО «Российские железные дороги», нацеленный на популяризацию культуры и искусства. Об этом 6 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Проект знакомит пермяков и гостей города с произведениями, хранящимися в фондах Пермской галереи, а через них с различными уголками нашей страны, историей, культурным богатством, людьми, завораживающей природой», — отмечают организаторы выставки в ПХГ.

Посетители и пассажиры железнодорожного транспорта смогут увидеть работы Виктора Васнецова, Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Роберта Фалька, а также смогут ознакомиться с образом могучего Урала на полотнах знаменитого пермского живописца Петра Верещагина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в пермской художественной галерее состоится открытие выставки работ фотографа Валерия Заровнянных, которая продлится до 12 января 2020 года.

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