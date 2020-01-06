Лос-Анджелес, США, , 09:31 — REGNUM Военная драма «1917» режиссера Сэма Мендеса, в которой события происходят в период Второй мировой войны, получила престижную американскую кинопремию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм». 77-я церемония вручения премии «Золото глобус» состоялась в Беверли-Хиллз в Калифорнии.

Фильм «1917» рассказывает о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым была поручена смертельно опасная миссия.

Конкурентами «1917» были: картина Мартина Скорсезе «Ирландец» и кинофильм «Джокер» Тодда Филлипса, а также драма «Брачная история» режиссера Ноа Баумбаха и «Два папы» Фернанду Мейреллиша.

В номинации «лучшая комедия или мюзикл» победил фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».