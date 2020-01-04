Порхов, Псковская область, , 20:46 — REGNUM В Порхове Псковской области сегодня, 4 января, состоялся фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, праздник любителей русских каш состоялся в Порхове во второй раз.

Своё кулинарное мастерство на фестивале показали более 20 участников. Среди конкурсных каш были самые разные — от традиционной для Порхова гороховой каши до каши из полбы. Также можно было попробовать оригинальные блюда: клёцки из каши, фаршированного карпа и другие.

Но самой лучшей была признана каша из чечевицы, которую приготовили участники из Порхова.

Фестиваль каш в Порхове впервые провели ровно год назад. Гастрономический праздник организовали с целью возрождения национальных традиций русской кухни.