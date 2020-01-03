Ханты-Мансийск, , 18:12 — REGNUM Жители двух городов Югры, Сургута и Нижневартовска, возглавили антирейтинг по частому употреблению нецензурной лексики. Результаты исследования финансового университета при правительстве РФ представила «Российская газета».

Исследование проводилось методом опроса местного населения городов с численностью жителей более 250 тыс. человек. В целом в крупных муниципалитетах России часто слышат нецензурную брань 18% населения.

Согласно исследованию, ненормативная лексика распространена во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте. Реже всего ругань слышна в речи в жителей Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Однако данный антирейтинг вызвал недоумение у директора департамента культуры Югры Артура Латыпова, который выводы исследования счёл надуманными.

«Не совсем понятно, на что опирались авторы исследования и откуда такие выводы. Наоборот, я бы сказал, что в Югре люди более приветливые и культурные, чем во многих других субъектах РФ. У нас люди социально защищены и финансово более окрепшие», — заявил Латыпов Ura.ru

И добавил перечень театров и филармоний, которые собирают полные залы в Сургуте, также упомянул самый крупный в стране мультимедийный комплекс «Россия — моя история». Следует отметить, что в виду высокой платёжеспособности жителей ХМАО, здесь высокая наполняемость концертных залов, поэтому артисты и исполнители мирового уровня здесь частые гости.