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«Вторжение»

В сиквеле фантастического блокбастера Федора Бондарчука «Притяжение» зритель снова встретится с повзрослевшей Юлией Лебедевой, ее дослужившимся до генерала отцом и другими героями. Юлию, обретшую необычные способности после контакта с пришельцем Хэконом, исследуют ученые и военые, а в это время к Земле летит инопланетный корабль с целью найти и уничтожить девушку любой ценой — даже если для этого придется устроить компьютерный хаос и новый потоп. Что победит — любовь и человечность или безжалостные технологии?

«Кошки»

Оскароносный ежиссер Том Хупер («Отверженые», «Король говорит!») перенес на экран легендарный мюзикл из жизни усатых и хвостатых, продержавшийся на Бродвее два десятилетия.

Кошки всех расцветок и размеров, молодые и старые, домашние любимицы и помойные дикарки собираются на ежегодный кошачий бал. Все они считают себя избранными существами, а в конце бала кошачий старейшина должен определить наиболее достойную из них…

«Тридцать» (18+)

Компания приятелей собирается, чтобы отпраздновать тридцатилетие одного из них. Начав празднование в одном баре они методично и бесцельно перемещаются в один, другой, третий, слоняются по улицам берлинского хипстерского квартала Нойхёльм. В их перемещениях, как и во всей их жизни нет цели и смысла — только смутная надежда на то, что все будет хорошо…

Фильм о поколении тридцатилетних сняла режиссер Симона Костова.

«Он и она» (16+)

Сколько одиноких людей живут в одном городе, ежедневно ходят по одним и тем же улицам, посещают одни и те же магазины и кафе, но никогда не встречаются глазами? Тысячи и тысячи. Но может быть, на сей раз двоим из этих тысяч вдруг повезет? Ведь и ему, и ей — двум заблудившимся в огромном Париже одиночествам, героям мелодрамы Седрика Клапиша — так необходим близкий человек рядом…

«Спрячь бабушку в холодильнике» (16+)

У кого-то скелет в шкафу, а у кого-то — родная бабушка в холодильнике, как у бедной художницы-реставратора Клаудии. А что прикажете делать, если старушка вдруг умерла, а единственный источник твоего дохода — ее пенсия? Но долго так продолжаться не может, и налоговая полиция выходит на след невольной аферистки и ее отчаянных подружек. Точнее, один ушлый и проницательный, но одинокий полицейский инспектор Симоне…

Комедию с элементами черного юмора снял итальянский режиссерский дуэт Джанкарло Фонтана и Джузеппе Стази.

«Нотр-Дам» (16+)

Парижанка Мод вконец запуталась. У нее есть любимая профессия архитектора и двое детей — но нет ни минуты покоя. Она никак не может расстаться с бывшим мужем, а начальник постоянно к ней придирается. К тому же, она, кажется, совсем некстати беременна третьим. Но однажды происходит чудо — Мод по ошибке выигрывает конкурс по реконструкции площади перед собором Нотр-Дам. Теперь она ворочает огромными суммами и избалована вниманием прессы — и не только прессы…

Режиссер романтической комедии — Валери Донзелли.

«Наши дети»

Все дети верят в чудо, хотя у некоторых жизнь и так похожа на сказку, тогда как другие утешаются только мечтами. У Сони богатые и знаменитые родители, но в семье нет тепла и счастья, а Катя и ее братик Коля живут в детском доме. Они встретятся перед Новым годом, и сказка начнется…

Семейная комедия Артема Алексеенко вновь напомнит нам о доброте и любви.

«Красные туфельки и семь гномов»

Однажды обычная девушка нашла пару красных туфелек, которые оказались волшебными и сделали ее красавицей. Но бывает и наоборот — в то же самое время семеро отважных принцев разозлили мстительную колдунью, и она превратила из в нелепых зеленых гномиков. Противоположности притягиваются, а потому красавица в туфельках и семеро малышей не могли не встретиться…

Историю о Белоснежке на новый лад рассказал в своем полнометражном мультфильме южнокорейский режиссер Хон Сон-хо