Москва, 2 января 2020, 10:26 — REGNUM Победителем восьмого сезона музыкального шоу «Голос» на «Первом канале» стал Аскер Бербеков. Финал восьмого сезона транслировался 1 января.
Нынешний сезон шоу «Голос» примечателен тем, что в финале соревновались одни мужчины — Арсен Мукенди, Ив Набиев, Антон Токарев и Аскер Бербеков.
Поддерживали участников финала наставники — Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. При этом финалиста шоу определяли только телезрители.
По итогам зрительского голосования победу в восьмом сезоне конкурса одержал Аскер Бербеков. Стоит отметить, что он — второй по счету подопечный Меладзе, победивший в этом вокальном конкурсе.