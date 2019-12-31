Лондон, , 18:40 — REGNUM Обвинение в повреждении картины кисти испанского и французского художника Пабло Пикассо были предъявлены молодому человеку властями Великобритании. Об этом 31 декабря сообщает телеканал ITV.

Молодой человек по имени Шакил Мэсси из северного Лондона обвиняется в акте вандализма, совершённом 28 декабря по отношению к работе Пикассо «Бюст женщины», которая была написана в 1944 году.

Вандал повредил полотно, изображающее художницу и фотографа Дору Маар, так, что руководству лондонской галереи современного искусства Тейт пришлось убрать картину из экспозиции. Характер повреждений, нанесённых работе Пикассо не уточняется.

Сам 20-летний Месси отрицает все предъявленные ему обвинения в повреждении картины. Молодого человека оставят под стражей вплоть до предварительного слушания по данному делу, которое состоится в Лондоне 30 января.

Ранее ИА REGNUM сообщало об акте вандализма, которые совершили фанаты футбольного клуба «Мальмё» по отношению к статуе бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Ибрагимовича в городе Мальмё.

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