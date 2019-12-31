Пекин, , 15:43 — REGNUM Американская комедийная драма «Брачная история» о жизни супружеской пары по обе стороны развода дебютирует в китайских кинотеатрах, сообщает 31 декабря агентство Синьхуа.

Фильм поставлен оскароносным режиссером Ноа Баумбаком и даст внутренний взгляд на распад и сохранение семьи. «Брачная история» была выдвинута на шесть номинаций премии «Золотой глубус-2020».

Главные роли исполняют Скарлет Йохансон и Адам Драйвер. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 29 августа 2019 года и набрала 8,7 из 10 баллов на китайской киноплатформе Douban на основе 68 тыс. обзорах.

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