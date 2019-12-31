Пекин, , 14:18 — REGNUM Фильм, основанный на серии аниме «Вайолет Эвергарден», выйдет в китайский прокат 10 января 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Японская премьера фильма под названием «Вайолет Эвергарден. Фильм» состоялась 6 сентября 2019 года. Фильм был снят Kyoto Animation Co., Ltd. после смертельного поджога, который произошел в июле 2019 года в одной из студий.

Режиссером фильма выступил Харука Фуздита, который также снимал одноименный анимационный сериал. Главная героиня продолжает свое путешествия для того, чтобы познать смысл любви. Фильм выйдет с китайскими субтитрами.