Цхинвал, , 14:25 — REGNUM Благотворительное представление «Сказание о Нарте Батрадзе», которое организовали представители Дворца детского творчества Южной Осетии «Дети Алан» и фонда «Подари крылья», собрало около 320 тыс. рублей. Об этом 31 декабря журналистам рассказала глава фонда Татьяна Цховребова.

Средства собирались для оплаты лечения и реабилитации старшего инспектора ГАИ Рудольфа Икоева, которого сбил пьяный водитель. Сын милиционера является солистом Дворца детского творчества.

«Все вырученные средства мы перечислили семье Икоева. Он находится в очень тяжелом состоянии. Ему предстоит долгое лечение», — рассказала Цховребова.

Рудольфа Икоева сбила машина в ноябре 2018 года. От полученных травм оп впал в кому. В настоящее время его состояние оценивается, как тяжелое. Ему предписана длительная и сложная реабилитация.