Казань, , 10:03 — REGNUM В рамках просветительской художественной программы «Соприкасание культур» на территории Раифского Богородицкого мужского монастыря состоится Раифский ART-фестиваль. В нём примут участие художники из разных городов России, сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры Татарии.

Основная задача художественной лаборатории — исследовать соприкосновение исламской и христианской культуры через пластическое и визуальное воплощение. Художники создадут совместные арт-объекты, картины и ледовые скульптуры, которые будут объединены общей концепцией.

Итоговая экспозиция будет представлена 19 января на открытой галерее в природном ландшафте Раифского озера в праздник Крещения Господня.

ИА REGNUM напоминает, праздник Крещения Господня отмечают прихожане Русской православной церкви 19 января. В российской традиции на Крещение часть верующих проводит купания в полыньях, отсылающие к крещению Иисуса Христа в водах реки Иордан.