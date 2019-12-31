Пекин, , 13:00 — REGNUM Крупная выставка работ легендарного американского художника Энди Уорхола стартовала в пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо», сообщает агентство Синьхуа.

На выставке будут представлены картины и скульптуры, а также фильмы художника за почти 40 лет его деятельности. Данная выставка стала крупнейшей, посвященной Энди Уорхолу в Китае, которая организована Фондом изобразительный искусств Энди Уорхола.

Уорхол известен как один из основателей поп-искусства. Он был художником, продюсером, дизайнером, писателем, коллекционером и так далее. Он также знаменит своим уникальным стилем изображения. Ему принадлежат популярные фотографии Мерлин Монро, Элизабет Тейлор, Джима Моррисона, Мао Цзэдуна, Ричарда Никсона и других.