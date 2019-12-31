Чунцин, Китай, , 12:30 — REGNUM Оперный музей войны с Японией был официально открыт в городе центрального подчинения Чунцине на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Японские войска вторглись в Китай 18 сентября 1931 года вторглись на северо-восток Китая, а затем, в июле 1937 года началось полномасштабное вторжения японских милитаристов.

Чунцин стал центром сбора различных оперных трупп и драматургов, которые исполняли оперы о жизни людей во время войны и сопротивлении японской агрессии.

На площади 3000 кв. метров расположились зрительный зал, выставочный оперный зал и концертная площадка. Музей ставит перед собой целью всестороннее освещение истории войны через искусство, фотографию и декорации.