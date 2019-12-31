Москва, , 12:30 — REGNUM «Корпоратив» — так называется новый эпизод мультипликационного сериала «Возвращение в Простоквашино». Его представила киностудия «Союзмультфильм».

Согласно сообщению производителей, сюжет крутится вокруг конкурса с песнями и подарками во время большого празднования. Основным соревнованием станет заворачивание посылок.

Режиссером новогоднего эпизода выступила лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.«Возвращение в Простоквашино» — 30-серийный проект «Союзмультфильма». В озвучке приняли участие Гарик Сукачев, Антон Табаков, Юлия Меньшова, Иван Охлобыстин и другие.