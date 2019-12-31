Москва, , 12:12 — REGNUM Владимир Путин традиционно в канун Нового года подписал указ о награждении государственными наградами. Информация опубликована на портале правовой информации.

Почетные звания «Народный артист РФ» присвоены заведующей кафедрой сценической речи Московского государственного института культуры, актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, пианисту, дирижеру, руководителю музыкального коллектива «Фонограф» Сергею Жилину и композитору, певцу, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Игорю Николаеву.

Орденами Дружбы награждены почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель Генерального совета Международного союза неправительственных организаций «Ассамблеи народов Евразии» Бернар Лозе.