Ульяновск, , 12:11 — REGNUM В 2020 году на базе учебных учреждений Кузоватовского района создадут современные мастерские, а местный технологический техникум будет преобразован в региональный центр компетенций, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Три учреждения региона победили в грантовом конкурсе Минпросвещения России, который проходил в рамках проекта «Молодые профессионалы». Федеральная поддержка предоставляется ульяновскому техникуму отраслевых технологий и дизайна (направление «Искусство, дизайн и сфера услуг»), ульяновскому технологическому техникуму («Обслуживание транспорта и логистика») и кузоватовскому технологическому техникуму.

Техникум в Кузоватово получил 31,7 млн рублей. Здесь будет создано пять мастерских по пяти компетенциям направления «Обслуживание транспорта и логистика». Кроме того, он должен стать межмуниципальным центром влияния — региональным центром компетенций южной агломерации.

По данным властей, Кузоватовский технологический техникум объединит несколько учебных учреждений: филиалами станут Николаевский, Радищевский, Павловский и Старокулаткинский технологические техникумы. В регионе отмечают, что это связано «с необходимостью оптимизации имеющихся ресурсов с целью более эффективного их использования и осуществления подготовки кадров под потребность экономики и конкретных работодателей».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской на базе областного кинофонда создан офис региональных кинопроизводителей — кинолаборатория, где будут работать молодёжные киношколы. Он является основой развития системы местного кинопроизводства и кинокластера, который сформирован в регионе

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