Москва, , 12:03 — REGNUM Режиссер Григорий Зельцер 29 и 30 января представит в московском Электротеатре «Станиславский» спектакль-лекцию «Помолвка» по мотивам первой в истории пьесы на иврите Йегуды Соммо «Цахут Бдихта де-Киддушин».

По сообщению портала Театр, текст для постановки создан Григорием Зельцером совместно с исследователем еврейской мысли Ури Гершовичем. Пьеса еврейского драматурга XVI века Йегуды Соммо (1527−1592) «Цахут Бдихта де-Киддушин» (Красноречивый анекдот о свадьбе») рассказывает историю о двух влюбленных, чью свадьбу расстраивает внезапно пришедшее письмо о последней воле отца жениха.

Как отмечается в информации, на обработку истории о юридической мудрости еврейского народа у Григория Зельцера и Ури Гершовича ушло почти два года: от перевода до постановки. Именно этим и объясняется желание создателей совместить спектакль и лекцию, чтобы объяснить зрителям всю сложность «пьесы пьес» Йегуды Соммо.