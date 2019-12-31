Москва, , 11:57 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации за заслуги в различных сферах культуры, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

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В частности, почетное звание «Народный артист РФ» присвоено актрисе и телеведущей Ангелине Вовк, руководителю музыкального коллектива «Фонограф» Сергею Жилину и композитору, певцу Игорю Николаеву. Также и другие деятели культуры получили звания.

Также орденом Александра Невского награждён ректор РАНХиГС Владимира Мау, орденом Дружбы — постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк и сопредседатель Генсовета «Ассамблеи народов Евразии» Бернар Лозе и др.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой.

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