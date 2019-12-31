Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM На исторической сцене Мариинского театра состоялась 500-е представление оперы Петра Ильича Чайковского «Мазепа» со дня премьеры. Об этом сообщает портал Министерства культуры.

Знаменитое сочинение прославленного классика исполнил оркестр и оперная труппа Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева. В спектакле приняли участие солисты театра Владислав Сулимский, Мария Баянкина, Екатерина Семенчук, Сергей Семишкур. Нынешняя постановка является четвертой по счету из всех шести версий, которые увидели свет на сцене знаменитого театра.

«Мазепа» впервые был показан публике в феврале 1884 года в Москве и Петербурге с разницей в три дня. Император Александр III после премьеры пожаловал Петру Чайковскому орден Святого Владимира четвертой степени.

и повелел немедленно поставить на столичной императорской сцене «

Спектакль, который сегодня идет в Мариинском театре, — четвертая постановка оперы из шести, когда-либо осуществленных на этой сцене. Он был создан в 1950 году, а затем множество раз возобновлялся: в 1966, 1968, 1974, 1998 и 2009 годах.