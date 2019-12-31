Москва, , 11:41 — REGNUM 12 января в столице стартует Московский Рождественский фестиваль духовной музыки. Откроет форум в Международном Доме музыки Московский Синодальный хор и Академический Большой хор «Мастера хорового пения и Хор мальчиков Московского хорового училища А.В. Свешникова при участии митрополита Волоколамского Иллариона.

«Рождение Христа — величайший праздник всего христианского мира. В дни проведения Х фестиваля духовной музыки музыкальные прославления Бога и сына Его Иисуса Христа будут звучать не только в церквях. Услышать невероятно прекрасное божественное песнопение можно будет и в Доме музыки, где прозвучат лучшие классические произведения о рождении и начале жизни Христа», информирует релиз на сайте Дома музыки.

В десятом, юбилейном фестивале примут участие хоровые коллективы из России, Испании и Болгарии, солисты, камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и российский Национальный филармонический оркестр.

В программе — европейская духовная музыка различных эпох и современные произведения, в частности, «Рождественская оратория» митрополита Илариона, шедевры Баха и Скарлатти, а так же «Песнопения и молитвы» Георгия Свиридова, другие выдающиеся произведения.

На заключительном концерте 26 января прозвучит «Большая месса» Вольфганга Амадея Моцарта. Ее впервые исполнят в Доме музыки целиком.