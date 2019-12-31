Самара, , 10:13 — REGNUM Торжественное открытие Дома культуры «Октябрь» состоялось в Самаре. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, концертный зал «Октября» рассчитан на 400 мест.

Ремонт здания начался в 2018 году. А в текущем году самарские художники и реставраторы приступили к реставрационным работам по архитектурному проекту первой половины прошлого века. Специалисты воссоздавали облик здания внутри и снаружи по фотографиям и воспоминаниям людей.

Отмечается, что таким образом восстановлен куполообразный потолок, который расписан в стиле позднего сталинского ампира. Ансамбль делают уникальным хрустальные люстры, цветовое оформление стен и изумрудные колонны.

Отмечается, что в Доме культуры будут работать многочисленные творческие коллективы и кружки.

Напомним, что ремонтные работы осуществлены в рамках реализации национального проекта «Культура».

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