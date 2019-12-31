Москва, , 08:52 — REGNUM В центре Москвы на Тверской улице в завершение Года театра состоятся выступления 25 театральных коллективов, сообщается на портале мэра столицы.

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С 31 декабря 2019 года по 5 января 2020 года москвичи и гости столицы смогут посмотреть театральные постановки. Театральные коллективы из России, Великобритании, Германии и Италии. покажут порядка 300 интерактивных и классических постановок.

Спектакли будут начинаться каждые 30 минут с 13:00, сменяя друг друга. Многие постановки посвящены главной теме фестиваля «Путешествие в Рождество» — космосу.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год был объявлен в России Годом театра. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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