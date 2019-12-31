Москва, , 08:06 — REGNUM Кинотеатр «Иллюзион» подготовил для киноманов насыщенную новогоднюю программу показов. Об этом ИА REGNUM 31 декабря собщили в пресс-службе Госфильмофонда России.

Сегодня, 31 декабря 2019 года, в 16:30 зрители смогут посмотреть картину режиссёра Фрэнка Борзеги «Сестра его дворецкого» с Диной Дурбин в главной роли. В последующие дни запланированы следующие киносеансы зарубежных картин:

«Багдадский вор» (Людвиг Бергер; 1 января, 15:00), «Антуан и Антуанетта» (Жак Беккер; 2 января, 16:45), «Сто мужчин и одна девушка» (Генри Костер; 3 января, 13:05), «Похитители велосипедов» (Витторио де Сика; 3 января, 14:40), «Унесённые ветром» (Виктор Флемминг; 5 января, 19:00), «Гроздья гнева» (Джон Форд; 8 января, 18:50), «Набережная туманов» (Жан Габен; 6 января, 14:50),

«Иллюзион» также предоставит возможность посмотреть такие советские детские фильмы, как «Снежная королева» (Геннадий Казанский; 4 января, 10:20), «Огонь, вода и … медные трубы» (Александр Роу; 5 января, 10:15), «Новые похождения кота в сапогах» (Александр Роу; 7 января, 10:20).

Кроме того, кинотеатр покажет ленты режиссёра Андрея Таркового «Каток и Скрипка» (5 января, 12:00), «Андрей Рублёв» (7 января) и «Сталкер» (8 января).

Напомним, кинотеатр «Иллюзион» является филиалом Госфильмофонда РФ. Он был открыт в 1966 году, в 2004 году была произведена его реконструкция. В 2012-м после пожара кинотеатр был закрыт, в нём был сделан ремонт. После произведённых изменений он получил возможность показа видео по современным технологиям.