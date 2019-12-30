Лос-Анджелес, США, , 21:17 — REGNUM Глава Marvel Кевин Файги сделал уточнение по поводу сюжета и жанра предстоящего фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Об этом 30 декабря сообщил портал Screen Rant.

«Я скажу, что это не обязательно будет фильм ужасов, — сказал Файги, — но… это будет большой фильм MCU (киновселенной Marvel — ИА REGNUM) со страшными эпизодами».

Издание отмечает, что, по сути, Файги лишь почти буквально повторил слова режиссёра картины Скотта Дерриксона, смысл которых впоследствии исказили некоторые фанаты.

Ранее ИА REGNUM сообщило: Кевин Файги дал понять, что в картине «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» появится один персонаж, которого фанаты комикс-вселенной не ожидают увидеть. Глава Marvel выразил увереность: они не смогут догадаться, что это будет за герой.

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