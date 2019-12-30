Лос-Анджелес, США, , 20:20 — REGNUM Стало известно, сколько могут потерять инвесторы проекта фильма «Кошки», в том числе компания Universal. Об этом 30 декабря сообщил портал Cinema Blend.

По состоянию на сегодня сумма общемировых сборов картины составила лишь $38,4 млн, при бюджете $95 млн. Инсайдеры сообщили, что даже если «Кошкам» удастся собрать $40 млн в США и $60 млн в остальных странах, инвесторы всё равно потеряют не менее $71 млн.

Ранее ИА REGNUMсообщило, что актрисаЭван Рейчел Вуд заявила о невиновности актёров в кассовом провале «Кошек». По её мнению, это произошло в том числе потому, что создатели фильма«изменили сюжет»,«вытащили 70% главных героев»и поменяли «всю культовую хореографию».

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