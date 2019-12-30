Лос-Анджелес, США, , 19:38 — REGNUM Во втором сезоне сериала «Мандалорец» могут появиться персонажи, присутствовавшие в оригинальной трилогии «Звёздных войн». Об этом 30 декабря сообщил портал Screen Rant.

Издание, основываясь на информации о новых персонажах, ранее выданной инсайдерами, предположило, что такое развитие событий наиболее вероятно, если учесть, в каком временном интервале происходят события в «Мандалорце». По мнению автора статьи, было бы «весело», если бы это были наёмники, показанные в фильме «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар», в том числе Боба Фетт.

Напомним, когда в сеть впервые попала информация о новом сериале Disney+, фанаты предположили, что в качестве главного героя «Мандалорца» выступит Боба Фетт. Это второстепенный персонаж «Звёздных войн», который по не вполне понятным причинам является очень популярным в среде поклонников киносаги.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мандалорец» — единственный шанс фанатов на спасение «Звёздных войн»?