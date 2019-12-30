Москва, , 19:18 — REGNUM Художественный фильм о конструкторе стрелкового оружия, знаменитом создателе АК-47 Михаиле Калашникове выйдет в общероссийский прокат 20 февраля. Съемки картины стартовали в честь 100-летнего юбилея конструктора.

По словам режиссера и продюсера фильма Константина Буслова, фильм рассказывает об этапе жизни Калашникова с момента рождения до 1949 года, когда за создание легендарного автомата конструктор получил Сталинскую премию.

«Учитывая тот факт, что картина все-таки художественная, игровая, мы позволили себе некоторые допущения и собирательные образы, но при этом старались внимательно относиться к фактам биографии Калашникова, опирались на его мемуары, на воспоминания знавших его людей и документы, связанные с его жизнью», — цитирует режиссера «Интерфакс-Поволжье».

В создании ленты принимала участие дочь конструктора Елена Калашникова, а также специалисты одноимённого концерна в качестве технических консультантов.

Авторы сценария — Сергей Бодров (старший), Анатолий Усов и Алексей Бородачев. Роль Калашникова исполняет Юрий Борисов, получивший гран-при юбилейного «Кинотавра».

Как сообщало ИА REGNUM, съемки фильма стартовали в январе 2019 года.

«Это социально значимый проект. Конечно, важно сделать его максимально точным с точки зрения и биографии, и по техническим параметрам», — отмечал исполнительный продюсер картины Александр Досталь.

В рамках форума оружейников, который прошел в Ижевске 19 сентября, Бодров говорил, что всероссийская премьера может состояться в Ижевске. В ходе мероприятий Дня оружейника в Ижевске показали трехминутный трейлер художественного фильма о знаменитом конструкторе.