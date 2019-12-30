Нижнекамск, Татария, , 17:53 — REGNUM Пианист Тимур Мустакимов, уроженец Нижнекамска, который последние несколько лет живёт в США, после концерта на сцене музыкального училища обратился к мэру города Айдару Метшину с просьбой купить новые рояли для учреждения. Соответствующее видеообращение он направил на прямую линию с главой города.

«Те два рояля, которые стоят в училище, настолько старые, что на них практически невозможно играть. После всех концертов, которые я сыграл в России, у меня возникло острое ощущение, что Нижнекамск заслуживает хороших инструментов, не меньше, чем этого заслуживает столица нашей республики или столица страны», — цитирует музыканта «Бизнес-online».

Мэр поблагодарил пианиста и отметил, что его успех на международной сцене это и заслуга нижнекамской фортепианной школы, результаты работы музыкальной школы и училища.

«Наличие профессиональных инструментов — это обязательное условие. Мы знаем этот вопрос, обязательно его будем решать», — заверил Метшин и добавил, что по крайней мере один новый концертный рояль появится в училище в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из мероприятий в рамках национального проекта «Культура» является поставка новых музыкальных инструментов для музыкальных школ. В Татарии до конца 2019 года планировалось получить 61 новое пианино. Всего на обновление парка музыкальных инструментов в образовательных организациях было выделено 551,5 тыс. рублей, из которых 231,6 тыс. рублей — из регионального бюджета.