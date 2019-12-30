Волгоград, , 17:04 — REGNUM Автобусы для организации гастролей получили Волгоградский театр юного зрителя и Волгоградский областной театр кукол. Технику обновили благодаря программе «Театр — детям» общероссийского проекта «Культура малой родины», сообщили 30 декабря в пресс-службе правительства региона.

Волгоградскому ТЮЗу вручили автобус на 49 мест производства завода «Волгабас Волжский». Для Волгоградского областного театра кукол приобрели специализированный грузопассажирский автобус ПАЗ, который переоборудовали по техзаданию театра: в нём есть не только пассажирские места для артистов, но и специализированный грузовой отсек для декораций и кукол.

Общероссийский проект «Культура малой родины» реализуется в регионе с 2017 года. Финансирование ведётся из федерального, областного и местных бюджетов — для театров приобретают автотехнику, световое и звуковое оборудование, организовывают гастроли в отдалённых районах.