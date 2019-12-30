Екатеринбург, , 16:10 — REGNUM Свердловский государственный академический театр драмы в Екатеринбурге показывает премьеру спектакля «Мадам Рубинштейн» по пьесе драматурга Джо Мисто. Постановку осуществилрежиссер Дмитрий Зимин.

По сообщению портала Театр, спектакль рассказывает историю Хелены Рубиншетйн, одной из самых богатых женщин мира. Путь от бедного еврейского квартала в Польше к настоящей «империи красоты» героиня проходит прямо перед глазами зрителей, превращаясь в «королеву косметики». Спектакль соединяет в себе как комедийные, иронические, так и драматические сцены и, как отметил режиссер Дмитрий Зимин, содержит «широкий диапазон эмоций»,

Сам автор пьесы, австралийский драматург Джон Мисто обратился к театру и его зрителям: «…Это огромная честь. Я с большой радостью и волнением представляю зрителям Екатеринбурга мадам Хелену Рубинштейн — великую, смешную и трагическую».