Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM В Свердловской области начали поиск исполнителя для ремона Дома актёра в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.

Соответствующий тендер разместил региональный департамент госзакупок. Аукцион пройдёт 20 января 2020 года.

На ремонт объекта в регионе готовы выделить до 34,5 млн рублей. За эти или меньшие деньги исполнитель должен отремонтировать строение, в частности, отреставривровать кровли и фасады здания. Объект должен быть сдан до конца ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ремонт объекта анонсировала свердловский министр культуры Светлана Учайкина. В Доме актёра собирается екатеринбургское отделение союза театральных деятелей России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге отремонтируют Дом актёра