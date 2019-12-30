Цхинвал, , 15:17 — REGNUM Президент Южной Осетии (ЮО) Анатолий Бибилов присвоил петербуржскому режиссеру Роману Габриа звание «Заслуженный деятель культуры» республики. Об этом 30 декабря сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, глава республики посетил завещающий спектакль Габриа «Къоста» в рамках объявленного в Южной Осетии года осетинского поэта и живописца, считающегося основоположником литературного осетинского языка, Коста Хетагурова в Юго-Осетинском драматическом театре им. Коста Хетагурова.

«Этот режиссер не в первый раз ставит спектакль в Южной Осетии. Он влюбился в нашу страну, в наших артистов и считает себя полноценным членом югоосетинского общества», рассказал Бибилов присутствующим, когда поднялся на сцену после завершения спектакля.

Он также присвоил за выдающиеся заслуги в развитии театрального искусства Роману Гариа звание «Заслуженный деятель культуры Республики Южная Осетия».