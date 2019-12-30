Нью-Йорк, США, , 14:49 — REGNUM Потоковый сервис Netflix может выпустить второй сезон сериала «Элита» (The A List) после того, как телеканал BBC решил закрыть этот проект. Об этом 29 декабря сообщил портал Digital Spy.

По имеющейся информации, руководство компании рассматривает возможность выпуска продолжения популярного шоу. Об этом журналистам сообщила Нина Мативье, занимающая должность одного из продюсеров сериала.

Сериал «Элита» выполнен в жанре подросткового триллера про сверхъестественное. В центре повествования находится девушка-подросток по имени Миа (Лиза Амбалаванар), жизнь которой круто меняется после того, как в летнем лагере она встречает загадочную девушку Эмбер (Элли Даклз). BBC начал показывать этот сериал 25 октября 2018 года.

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