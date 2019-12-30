Лос-Анджелес, США, , 14:34 — REGNUM Сценарист «Скайуокер. Восход» Крис Террио объяснил, почему Роуз Тико (Келли Мари Трэн) досталось так мало экранного времени в фильме. Об этом 30 декабря сообщил портал Digital Spy.

Он пояснил: Роуз Тико получила в фильме меньше сцен, чем они сами хотели бы, в том числе из-за трудностей с использованием видеозаписей с игрой Кэрри Фишер.

Сценаристы желали, чтобы Лея Органа (Фишер) и Тико «работали вместе» в кадре, для этого планировалось использовать материал с Фишер, оставшийся от съёмок фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы».

Однако в какой-то момент выяснилось, что несколько созданных таким образом сцен не отвечают стандартам качества. В результате создатели картины решили от них отказаться.

Напомним, Кэрри Фишер ушла из жизни 27 декабря 2016 года. Ранее фанаты подсчитали: Роуз Тико в фильме «Скайуокер. Восход» досталось примерно в десять раз меньше экранного времени, чем в фильме «Последние джедаи». Режиссёр фильма «Безумно богатые азиаты» Джон Чу даже предложил снять про этого персонажа отдельный сериал.

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