Дрезден, Германия, , 14:24 — REGNUM С 10 по 25 января в Дрездене пройдет фестиваль русского искусства Karussell, где будут представлены постановки театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска и Новосибирска.

По сообщению портала «Театр», спектакли покажут в Европейском центре искусств Hellerau. 10 и 11 января Электротеатр Станиславский представит оперу Владимира Раннева «Проза» на основе текстов писателей Юрия Мамлеева и Антона Павловича Чехова. С 10 по 12 января проект Бориса Павловича покажет спектакли «Фабрика историй» и «Разговоры».

Кроме того, 15, 16 и 17 января театр Post предложит немецкой публике постановки «Я свободен» (пьеса из фотографий и подписей к ним), а также «Диджей Павел» (о популярных советских песнях 1980-х годов) и «Поле» (пьеса, построенная на сложном математическом алгоритме). Театралов Дрездена также порадует театр «Красный факел», который покажет ставший всемирно известным спектакль «Три сестры» по пьесе Чехова.