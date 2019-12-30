Ташкент, , 14:18 — REGNUM Дом-музей узбекского советского писателя Абдуллы Кадыри открыли в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщает агентство «УзА».

Отмечается, что музей открыт в доме, где жил писатель. Работа скульптора Бахрома Норбоева представляет собой скамью, на которой сидит известный писатель. Кадыри смотрит вдаль задумчивым взглядом. В левой руке писатель держит книгу.

В мероприятии приняли участие советник президента, писатель Хайриддин Султанов, правнучка Абдуллы Кадыри Махзуна Кадыри, глава союза писателей Узбекистана Сирожиддин Саййид и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря президент Узбекистана принял участие в открытии памятника Абдулле Кадыри у входа в парк культуры и отдых Ташкента. Глава государства также посетил школу имени писателя.

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