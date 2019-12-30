Лос-Анджелес, США, , 14:09 — REGNUM Зак Эфрон, который ранее был госпитализирован в одноу из больниц Австралии, сообщил фанатам о своём состоянии. Он опубликовал соответствующую запись 30 декабря на своей странице в Twitter.

Актёр поблагодарил всех, кто переживал о его здоровье и сообщил, что сейчас он находится дома с друзьями и семьёй.

«Я заболел в Папуа-Новой Гвинее, но быстро вернулся в норму», — написал Эфрон, добавив. что он провел в стране «замечательные три недели». Он также опубликовал фотографию, на которой запечатлён вместе с детьми.

https://twitter.com/ZacEfron/status/1211436036733186048

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Зак Эфрон попал в больницу из-за того, что заболел брюшным тифом. В Папуа-Новой Гвинее проходили съёмки новых эпизодов шоу «Выжить любой ценой», в которых актёр решил принять участие.

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